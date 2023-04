Meer woningen gebouwd in Hilvarenbeek

Eerder aangehou­den man na moord in Mozartflat in Tilburg zit opnieuw vast: ‘Voldoende bewijs’

TILBURG – Een 37-jarige Tilburger is opgepakt omdat hij verantwoordelijk wordt gehouden voor twee sterfgevallen in de Mozartflat in Tilburg. Eind 2020 kwam zijn vrouw om het leven, twee jaar later zijn vrouwelijke huisgenoot.