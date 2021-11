Meerdere dode en zwaargewonde reeën met bijtwonden gevonden in Hilvarenbeek

Video Jill is tweede Kirks dikdik die dit jaar in Nederland is geboren: beschuit met muisjes bij Beekse Bergen

HILVARENBEEK - Een bijzondere geboorte bij Safaripark Beekse Bergen in Hilvarenbeek: daar is een Kirks dikdik ter wereld gekomen. Het vrouwtje is Jill genoemd en is de tweede dikdik die dit jaar in een Nederlandse dierentuin is geboren.

4 november