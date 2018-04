Meerlingen bijeen in Beekse Bergen

Burgemeester Palmen van Hilvarenbeek na uitspraken politiechef: 'Verbod Decibel lost probleem drugsgebruik niet op'

11 april HILVARENBEEK - Burgemeester Ryan Palmen van de gemeente Hilvarenbeek is niet van plan de vergunning voor Decibel in te trekken na uitspraken van politiechef Wilbert Paulissen over het drugsgebruik tijdens het dancefestival. Wel wil hij samen met organisator B2S Events kijken naar nieuwe, innovatieve manieren om bezoekers te controleren op drugsbezit.