Metalvrouwen vieren volgend jaar hun festival in Hilvarenbeek: FemMe verlaat Eindhoven

VLOHradio is eindelijk weer overal in Hilvaren­beek te horen

8 oktober HILVARENBEEK - VLOHradio is terug in de toren. Nadat de zendapparatuur van de lokale omroep in 2017 beschadigd raakte tijdens een hoosbui, was 'de VLOH' maandenlang niet of nauwelijks meer te ontvangen in de kleine kernen van Hilvarenbeek, maar sinds maandag reikt het radiosignaal weer tot in de hele gemeente.