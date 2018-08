Miet van 104 is de oudste van Hilvarenbeek. 'De eerste tv, dat gaf een drukte van belang'

Op 20 augustus 1914 zag Miet het levenslicht in Baarschot. Als middelste van negen kinderen is zij als enige overgebleven. Zij herinnert zich nog het einde van de Eerste Wereldoorlog. ,,We hoefden niets meer te verstoppen wat in beslag genomen kon worden. Van de Tweede Wereldoorlog weet ik nog dat de lucht zwart zag van de vliegtuigen. We hadden kinderen uit de Betuwe in huis, dat was een angstige tijd, ook als een V1 overvloog, maar dat weten jullie toch niet wat dat is." Meteen na de lagere school hielp Miet mee op de boerderij en diende later bij een gezin met schoenenwinkel in Hilvarenbeek, waar Miet ook gerust een paar schoenen mee verkocht.