Molenaars van De Doornboom in Hilvarenbeek kunnen half oktober de warme bakkers weer gaan bedienen

IJzeren Man Vught is voor Diessense ALS-pa­tiënt prima alterna­tief Amsterdam City Swim

10 september VUGHT - Theo Rommen uit Diessen (39) is ALS-patiënt. Ondanks die beperking nam hij al twee keer deel aan de Amsterdam City Swim. Die wedstrijd werd dit jaar op het laatste moment afgelast. Rommen zwom zondag als alternatief mee in de zwemrace bij De IJzeren Man in Vught.