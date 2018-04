Motorrijder crosst met 210 door Hilvarenbeek, 90 bestuurders beboet bij snelheidscontrole

VIDEO Toeterend door de regio met 270 vrachtwagens in de Truck Tour Tilburg

15:45 TILBURG - Ze zijn niet te missen zondagochtend en -middag in Tilburg en omgeving. Over een lengte van 90 kilometer toeteren in totaal 270 vrachtwagens door de regio. Met aan boord 270 gelukkige passagiers.