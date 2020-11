Na 30 jaar een mooi slotstuk aan wielerrivaliteit Reintje Groenendaal en Henk Baars

HILVARENBEEK - De tweestrijd tussen Reintje Groenendaal en Henk Baars, die dertig jaar terug vaak duelleerden om de winst bij het veldrijden, krijgt een mooi slot. Niemand anders dan Baars zijn grootste tegenstrever van destijds, gaat hem de nieuwe uitgave van Hers en Geens dur Diessen uitreiken. Henk zijn verhaal is het hoofdartikel in de 28-ste editie van dit blad.

,,Het wielerleven van Henk Baars bracht Diessen veel en in feite was dit een keerpunt in het dorp,” zegt Jan Smulders. Samen met Ad Reijrink schreef hij het verhaal van Baars in de nieuwste Hers en Geens.

,,Diessenaren zijn bescheiden en de slogan ‘doe maar gewoon dan doe je al gek genoeg’ was er een voor Henk, maar kon je in die tijd nog op vrijwel elke Diessenaar plakken,” zegt Smulders. ,,Op het moment dat de plaatselijke trainer Toon Donkers een wel heel fanatiek baasje zag bij de veldrittraining begon dat te veranderen.”

Slowstarter

,,Er volgde een periode dat Diessen zeker vijftien licentiehouders in de wielersport had,” vervolgt Ad Reijrink. ,,Henk was een slowstarter, niet alleen in zijn wedstrijden, maar ook in zijn carrière. Hij haalde vaak top-tien plaatsen, maar de overwinningen bleven beperkt.”

,,Ik moest allereerst knokken om na het werk (met de fiets naar Daf in Eindhoven) nog energie te hebben voor de pittige trainingen van Toon, maar daarnaast moest ik ook knokken om een sponsor te vinden,” legt Henk Baars uit. ,,Toen kwam er nog een derde knokpartij bij: de oneerlijke concurrentie van renners die naar verboden middelen grepen. Ik heb me er altijd van weggehouden, maar herkende de zondaars wel in de wedstrijd.”

Studio Sport

Henk zijn ster rees langzaam, maar vanaf 1985 ging het harder toen hij een eigen supportersclub kreeg. Smulders daarover: ,,Op zondagavond zat heel Diessen voor Studio Sport. Natuurlijk voor Henk, maar nog veel meer voor die supporters die feestend voor de camera stonden.”

,,Ja, elke week een bus vol bij de wedstrijden, dat was echt geweldig,” zegt Henk terugblikkend. ,,Bij de grens hadden ze vaak het bier al op. Ik heb het nooit als extra druk ervaren maar tijdens de wedstrijd zag ik ze allemaal staan en dat stimuleerde altijd.”

,,Bij het schrijven van het verhaal over de wereldkampioen veldrijden van 1990 stelden we vast dat het wielerleven van Henk Baars het zelfbewustzijn van de Diessenaren veranderde,” concludeert Smulders. ,,Een gewone jongen uit het dorp kon zo maar Wereldkampioen worden en daardoor voelde elke Diessenaar zich ook een stukje kampioen.”

Inhoud

In het blad wordt ook geschreven over de vindplaats van de Neanderthaler voorwerpen, het patronaat en de gesneuvelde Fransen in 1940. Ook de viering van Diessen 1600 komt aan de orde.

Voor het uitbrengen van Hers en Geens is er geen formele aftrap, maar vanaf 15 november zijn er op de website www.erfgoeddiessen.nl een aantal interviews met auteurs en hoofdpersonen te zien. Het blad is voor 8,50 euro verkrijgbaar bij boekhandel Swaanen in Hilvarenbeek, de HEB in Diessen en op de eigen website.