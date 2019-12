Naam en geslacht hyena-pup Beekse Bergen bekend

Omstreden uitbrei­ding varkens­stal aan Julianaweg Haghorst op losse schroeven

11 december DEN HAAG/HAGHORST – Het is zeer de vraag of het nog ooit komt tot de bouw van een nieuwe, grotere varkensstal aan de Koningin Julianaweg in het buitengebied van Haghorst. Varkenshouder Heuvelmans verloor deze week een zaak voor de Raad van State over het plan, dat bij de buurt op fel verzet stuit.