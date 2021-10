Natuur rondom Hilvarenbeek gevat in 75 aquarellen. ‘Met klodders en strepen mensen aanzetten tot wandelen’

HILVARENBEEK - Het begon allemaal met fiets- en wandeltochten rondom Hilvarenbeek in coronatijd. Met zijn vrouw struinde Peter van Tilburg (75) de omgeving af, want: ver weg op vakantie ging door corona niet. De Hilvarenbeekse kunstenaar nam zijn fototoestel mee en maakte thuis vervolgens aquarellen van de meest uiteenlopende natuurgebieden rondom Hilvarenbeek. 75 stuks zijn gebundeld in een boek.

Van oorsprong is Van Tilburg beeldhouwer, maar dat werd de laatste jaren wat zwaar. Dus ging hij over op aquarelleren. ,,Een zalige manier om bezig te zijn en een sfeer van een landschap neer te zetten. Je kunt niet poetsen over een aquarel, dan loopt alles uit. Dus je moet het meteen goed op papier krijgen. Dat is spannend”, zegt hij.

,,Ik hoop met dit boek mensen te stimuleren om te wandelen in deze omgeving”, zegt Van Tilburg. Uiteindelijk maakte hij meer dan 100 aquarellen van gebieden zoals landgoed Gorp en Roovert, Annanina’s Rust, landgoed Baest en Het Stuk. ,,Elk gebied heeft z’n eigen charme. Ook al ligt alles vlakbij elkaar, het is toch divers. Het was vorig jaar zo’n mooie zomer, dat het perfect was om aquarellen te maken”, zegt van Tilburg. ,,Het fijne van dit boek is dat schrijver Emmanuel Naaijkens bij elk gebied een verhaal vanuit cultuurhistorisch perspectief heeft geschreven. Dat maakt het boek compleet.”

Kunstboek met meerdere doelen

Het idee voor het boek ontstond geleidelijk aan. Van Tilburg begon met zijn aquarellen in mei 2020 en vroeg Naaijkens op een gegeven moment erbij om teksten te schrijven. Peter Thoben, conservator van het Andreas Schotel Museum in Esbeek, hielp met het maken van een selectie van de aquarellen die in het boek kwamen. ,,Het is een kunstboek, maar wel met meerdere doelen. Een cultuurhistorische omschrijving van de elf gebieden en een paar andere locaties die ik heb vastgelegd, een verzameling van aquarellen van de natuur in de regio én een stimulans om te wandelen”, zegt Van Tilburg.

Innerlijke behoefte

Het schilderen van de aquarellen gebeurt bij Van Tilburg thuis. Hij bezoekt de locaties die hij op papier wil zetten, maakt daar foto’s en schetst soms wat. Thuis werkt hij die beelden uit tot aquarellen. ,,Mijn vrouw en ik gaan dan wel echt even rustig zitten in de natuur. Dan neem ik alles in me op, zodat ik het later kan uitwerken”, zegt hij. ,,Ik heb die innerlijke behoefte om te creëren. Met aquarellen kan dat heel goed. Je kunt niet tot in detail schilderen, maar je wekt wel de illusie dat je een onderwerp hebt geschilderd. Met kleuren, vegen en verfklodders maak ik een herkenbaar beeld. Dat is toch fascinerend?”

Het boek ‘Brabantse Heerlijkheden’ is in diverse boekhandels in Hilvarenbeek en omgeving te koop. In het Andreas Schotelmuseum is tot en met 28 november 2021 een expositie te zien van 30 aquarellen van Van Tilburg. In het boek staan 4 wandelroutes van Brabants Landschap, die langs de afgebeelde plekken komen.