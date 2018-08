Nieuwe app Beekse Bergen vertelt welke dieren je ziet op safari

Beekse Bergen lanceert donderdag een unieke app die bezoekers helpt alle dieren in het Safaripark te herkennen. Maak een foto met je smartphone en de app vertelt direct welke diersoort je hebt gespot. Bovendien geeft de app leuke weetjes én laat hij zien waar in het park hetzelfde dier nog meer te vinden is.

Autosafari

Beekse Bergen is het enige dierenpark in Nederland dat haar gasten een dergelijke app aanbiedt, waarin technologie, entertainment en educatie samen komen. In de nieuwe app, die ontwikkeld is in samenwerking met DFFRNT Media, zit ook een plattegrond en alle informatie in over het Safaripark, Speelland, het Safari Resort en het Vakantiepark.