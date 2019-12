Nieuwe burgemeester Hilvarenbeek waarschijnlijk dinsdagavond bekend

Van de Donk laat Hilvaren­beek vol vragen achter

29 november HILVARENBEEK - Op het allerlaatste moment ziet Maarten van de Donk toch af van zijn nieuwe baan als burgemeester van Hilvarenbeek. Hij laat de gemeente vertwijfeld en vol vragen achter. Zelfs de Commissaris van de Koning tast in het duister over de motivatie achter zijn ‘persoonlijke redenen’. Had de Rotterdammer niet meer duidelijkheid moeten verschaffen? En hoe moet het nu verder?