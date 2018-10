Nieuwe sportaccommodatie Roodloop in Hilvarenbeek geopend

Van Amicitia tot Volharding, alle clubs komen langs in boek over 200 jaar sport in Hilvaren­beek

26 oktober HILVARENBEEK - De Hilvarenbeekse auteur Hein Kanters presenteert zondag tijdens de opening van sportaccommodatie De Roodloop zijn boek over tweehonderd jaar sportgeschiedenis in de Beekse dorpskernen. ,,Sport heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in de gemeente”, concludeert Kanters na zijn zoektocht van 3,5 jaar.