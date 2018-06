Nieuwe wethouders komen niet uit Hilvarenbeek maar uit Middelbeers, Uden en Goirle

Best Kept Secret: we zijn begonnen!

8 juni HILVARENBEEK - Fietsend van het centrum van Tilburg naar festival Best Kept Secret in Hilvarenbeek, kom je een opvallende hoeveelheid van die kenmerkende OV-fietsen tegen. Festivalgangers hebben blijkbaar weinig zin om op de ingezette pendelbussen te wachten, en waarom zouden ze ook? Alsof het zo gepland is, is de donkere plensbui die in de vroege uren van de dag gewoed heeft, in de middag ineens verdwenen, om vervolgens plaats te maken voor een subtiel zonnetje.