Oeps, een gast laat z'n mobieltje in het nijlpaardenverblijf vallen...

Straf voor trekkeron­ge­luk Hilvaren­beek blijft uit: ‘Dat heeft geen zin’

6 augustus BREDA\HILVARENBEEK - De 51-jarige trekkerrijder uit Eersel die in oktober 2018 in Hilvarenbeek over een bromfietser reed, krijgt geen straf. Hij is door de rechtbank in Breda wel veroordeeld voor het veroorzaken van gevaar op de weg.