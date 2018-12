Onbetwiste Brabander van het jaar is Maarten van der Weijden

‘Snel oplossing voor verkeer Wou­werstraat in Hilvaren­beek’

27 december HILVARENBEEK - Wethouder Ted van de Loo wil begin komend jaar kijken naar verkeersremmende maatregelen in de Wouwerstraat in Hilvarenbeek. Hij beaamt dat er vaak te hard gereden wordt in de straat, sinds daar begin dit jaar een parkeerverbod werd ingevoerd. Hoe die verkeersremmende maatregelen eruit moeten zien is nog niet duidelijk.