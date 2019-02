Ondernemershuis Hilvarenbeek kan van start

HILVARENBEEK - Vrijdag opende burgemeester Palmen van Hilvarenbeek het bezoekerscentrum annex ondernemershuis in Hilvarenbeek. Zaterdag was publiek welkom tijden de open dag.

Veel bezoekers, vooral bekenden, weten de weg te vinden naar het pand aan het Vrijthof, midden in Hilvarenbeek. Penningmeester Jos van Bussel van de Stichting Ondernemend Hilvarenbeek ziet het zo graag. ,,Dat is ook een beetje het concept. Voor in zit het bezoekerscentrum waar je terecht kunt voor toeristische informatie en daar achter het ondernemershuis waar je andere ondernemers ontmoet." Die kunnen daar een van de 10 flexplekken of één van de twee vergaderzalen huren.

Samenwerken

,,Het moet allemaal nog vorm krijgen, maar het idee is dat een ondernemer die nu vanuit huis werkt, hier naar toe komt om andere ondernemers te ontmoeten, klanten te ontvangen of wat dan ook." Daar is behoefte aan, weet Van Bussel. ,,Als ondernemer wil je zichtbaar zijn."

De huidige partners zijn nu maatschappelijke organisaties zoals Thebe of Vluchtelingenwerk. Bij hen is er vooral tevredenheid over het open karakter van de ruimte. ,,We zaten eerst in een oude ruimte met vocht en schimmel. Dan is dit beter, maar zeker ook vanwege het open karakter van de ruimte", aldus één van hen. Erwin en Brigit Moonen komen ook een kijkje nemen. Zij beheren met andere vrijwilligers molen De Doornboom in Hilvarenbeek. ,,Een goed informatiepunt voor toeristen is belangrijk. Natuurlijk is onze molen online te vinden, maar de mensen hier weten net even wat meer." Erwin vindt de locatie van het infopunt beter. ,,Midden in het dorp, zichtbaar en goed bereikbaar."

VVV

Ria Bonenkamp kan zich daar helemaal in vinden. Al meer dan 45 jaar is ze verbonden aan wat vroeger de VVV was. ,,We hebben nog steeds bestaansrecht. De toerist kan natuurlijk al veel online vinden en routes downloaden om te wandelen en te fietsen, maar de medewerkers hier zijn echte gebiedskenners. Maar los daarvan, het is goed dat we nu samen met de ondernemers, gemeente en andere organisaties de handen in elkaar slaan om Hilvarenbeek te promoten. Je moet samenwerken om dingen te bereiken."