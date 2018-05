Onderzoek naar affaire handtastelijke oud-burgemeester Stefan Huisman begint

OOSTERHOUT - Wat is er mis gegaan in de affaire rond oud-burgemeester van Oosterhout, Stefan Huisman? Het onderzoek naar de rol van de gemeenteraad en anderen uit de nabije werkkring van de begin dit jaar in opspraak geraakte Huisman begint deze week. Het rapport wordt voor de zomervakantie gepresenteerd.

Gesprekken

Quote Het is belangrijk dat je als raad een stok achter de deur hebt, zodat je weet wanneer en hoe je moet reageren op gevoelige kwesties." Griffier Eric Kaarsemaker Het ingehuurde onderzoeksbureau Governance & Integrity gaat gesprekken voeren met fractievoorzitters, leden uit de vertrouwenscommissie en mensen die met Huisman gewerkt hebben. Volgens griffier Eric Kaarsemaker gaat het om ongeveer 25 mensen die bevraagd worden. Kaarsemaker: ,,Het bureau heeft veel ervaring in integriteitskwesties. De medewerkers zijn al begonnen om de relevante stukken te lezen. De onderzoekers komen naar Oosterhout en praten dan met verschillende betrokkenen. We nodigen 25 mensen uit voor een gesprek, maar als het nodig is, worden dat er meer."

Feiten

Ook Stefan Huisman, onder meer oud-burgemeester van Hilvarenbeek, wordt uitgenodigd voor een gesprek. Het onderzoek moet uitwijzen hoe de oud-burgemeester gefunctioneerd heeft. Wat zijn de feiten? Wat mag een burgemeester wel of niet? En wat is precies 'het aanzien van het ambt'? Daarnaast wordt bekeken of de gemeenteraad goed toezicht op dat functioneren heeft gehouden. Kaarsemaker: ,,Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of de raad de juiste besluiten heeft genomen. Of had het ook anders gekund? En wat kunnen we hiervan leren?"

Integriteit

De gemeenteraad trekt maximaal 50.000 euro uit voor het onderzoek. Volgens Kaarsemaker wordt het geld goed besteed. ,,Het is goed om een onafhankelijk onderzoeksrapport over deze zaak te hebben. Niet alleen om te leren wat er in de kwestie Huisman fout is gegaan. Het gaat er ook om hoe de gemeenteraad op eventuele gevoelige zaken in de toekomst reageert. Mensen vinden integriteit steeds belangrijker. Daarom moeten raadsleden hier scherp op zijn. Je moet elkaar op allerlei gevoelige zaken kunnen aanspreken. Nu gaat het om het functioneren van Huisman, maar je weet nooit wat de toekomst brengt. Het is belangrijk dat je als raad een stok achter de deur hebt, zodat je weet wanneer en hoe je moet reageren op gevoelige kwesties. Dat moet ook de les zijn van dit onderzoek."