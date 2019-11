Ongeloof en teleurstelling na terugtrekken Maarten van de Donk als burgemeester van Hilvarenbeek

Ook de andere fractievoorzitters reageerden met ongeloof op het nieuws. ,,We zijn enorm teleurgesteld”, aldus Gon Boers (HOI Werkt). ,,Dit is heel onverwachts”, zei Clemens Veraa (CDA). ,,De voorbereidingen voor de installatie op 18 december waren al volop bezig. Het leek allemaal in kannen en kruiken.”



Ronald Blok van de VVD zei dat zijn partij ‘ontgoocheld’ is door het bericht van Van de Donk. ,,Een donderslag bij helder hemel. Ik heb het zojuist nog even opgezocht en volgens mij heeft Hilvarenbeek hiermee een illustere primeur te pakken.”



Ook Silvia Bloemsma (LEV) sprak van ‘een schok en teleurstelling’. Over de aard van de persoonlijke redenen van Van de Donk tasten ook de fractievoorzitters in het duister. Bloemsma: ,,We hopen maar dat er niets ernstigs aan de hand is.”