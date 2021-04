Onopvallende politieauto botst met personenauto in Esbeek

Is het (gras) over de gemeente­grens witter dan aan de andere kant? Hier en daar misschien

11 februari TILBURG - Het is de hele week al onderwerp van gesprek: waar wordt gestrooid en waar is het glibberen geblazen? Inwoners van de ene gemeente menen dat het net over de grens ‘veel beter’ is geregeld. Een steekproef levert niet echt duidelijk ‘bewijs’ op. Hoewel de fietsers in de gemeente Goirle er misschien wel net iets bekaaider vanaf komen.