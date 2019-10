Ons Mevrouw in Middelbeers wil meer jeugd binnen en mikt daarbij ook op buurdorpen

MIDDELBEERS - Ontmoetingscentrum Ons Mevrouw in Middelbeers wil graag meer diversiteit in het publiek. Het nieuwe bestuur zet in op een bredere leeftijdsspreiding bij de bezoekers.

Niet dat de bezoekcijfers tegenvallen. Integendeel zelfs: de bezettingsgraad is zeer goed te noemen. Maar met name kinderen en de één of twee generaties daarboven worden eigenlijk wel gemist in Ons Mevrouw. Terwijl het centrum toch nadrukkelijk laagdrempelig is bedoeld voor alle Beerzenaren, van alle gezindten en leeftijden. In 2009 vonden er verschillende breed gedragen evenementen plaats. Met de festivals Hartje Winter Festijn en Hartje Zomer Festijn voor het ontmoetingscentrum werd er een degelijk fundament gelegd, ook voor de brede exploitatie van Ons Mevrouw.

Wie echter de laatste jaren de activiteiten binnen het centrum eens onder de loep nam, moest concluderen dat met bewegen voor ouderen, koersbal, kaarten, kienen en biljarten vooral de senioren bediend werden. ,,We hebben ons de laatste tijd eens opnieuw verdiept in waar het ontmoetingscentrum voor zou moeten staan en hoe we meer diversiteit in ons publiek kunnen krijgen”, vertelt Hans Mutsaers, voorzitter van de stichting.

Workshops voor kinderen

Bestuurslid Nell Timmers vult aan: ,,We willen met name meer jeugd binnen krijgen. Al snel ontstond het idee om workshops voor kinderen te organiseren, gekoppeld aan een voorstelling of tentoonstelling om het geleerde ook te laten zien. Op die manier komen de ouders dan ook weer binnen natuurlijk.”

Ze vervolgt: ,,De eerste jeugdactiviteit is een workshop schilderen voor kinderen van de basisschoolgroepen 6, 7 en 8 geworden. Ze mogen uit de Beerzen komen, maar leerlingen uit Spoordonk, Oirschot, of Hilvarenbeek zijn ook welkom. Op termijn zijn er nog veel meer mogelijkheden denkbaar voor kinderen, zoals fotografie, een cursus koken, of tonpraten”, aldus een enthousiaste Timmers.