Onze vegan challenge leidt tot felle debatten aan de keukentafel: over soja, ontbossing en plofkip

Belofte loopt uit de hand: Hilvarenbe­ke­naar organi­seert benefiet voor sociale werkplaats in Zuid-Afri­ka

2 oktober HILVARENBEEK - ,,Het is een beetje een uit de hand gelopen belofte, maar wel voor een goed doel.” Hilvarenbekenaar Nol de Heyde organiseert in zijn dorp een benefietfestival voor Boundless, een sociale werkplaats in Graaff-Reinet (Zuid-Afrika), dat komende zondag plaatsvindt vanaf 13.00 uur in The Box.