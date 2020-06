Ook Amerikaanse band The National volgend jaar op Best Kept Secret

The National is een Amerikaanse indierockband uit New York. De band is in 1999 opgericht door vrienden uit Cincinnati. De groep bestaat uit vijf mannen, onder wie twee paar broers: Aaron (gitaar, basgitaar en piano) en Bryce (gitaar) Dessner, Scott (basgitaar en gitaar) en Bryan (drums) Devendorf en zanger en tekstschrijver Matt Berninger. Het eerste album van The National kwam uit in 2001 en heette The National. De band brak pas door na het vierde album, Boxer, in 2007.