Opeens klinkt een schot in rustig Haghorst: ‘Het was echt een koekwous’

Woensdag rond het middaguur is er nog niets aan de hand in Haghorst, een van de kerkdorpen van de gemeente Hilvarenbeek. Marlies van der Graaf zit in haar tuin als ze een in het zwart geklede man voorbij ziet komen. Hij heeft een capuchon over zijn hoofd getrokken, zwaait zijn armen opvallend langs zijn lichaam en loopt wat voorover geboden. ,,Het was echt een koekwous." Wat ernstiger is: hij lijkt twee messen in zijn handen te hebben.