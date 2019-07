Opnieuw bevangen door de hitte

Ik was zeven jaar, in die snikhete zomer van 1975. Het had een gezellig uitje naar het strand moeten worden met ons gezin. Mijn drie oudste broers gingen niet mee, we konden niet allemaal in de Volkswagen Kever. Voor een kort ritje was dat nog wel te doen. De tweeling en ik in de kattenbak, en de drie oudsten op de achterbank. Maar deze reis hadden we ruimte genoeg, ik moest tussen de twee zesjarige jongens in zitten om te voorkomen dat ze tikkertje op de achterbank gingen spelen.