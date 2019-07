Oud-Beekse hoogleraar Kiemeney finisht in Parijs en haalt 35.000 euro op, huldiging in Boxmeer

De hoogleraar is maar wat blij dat zijn Tour de France er opzit. ,,Elke dag opnieuw de fiets op, zware etappes in de bergen, lange reizen naar het volgende hotel: daar had ik wel genoeg van. Fysiek was het een super zware Tour, maar ik heb ontzettend genoten van de vele hartverwarmende reacties. Het hielp ook dat we de Tour fietsten met een leuke groep, waarin iedereen het goed met elkaar kon vinden. Helaas heeft niet iedereen Parijs gehaald door een paar ongelukjes.’’



Het moeilijkste moment beleefde de hoogleraar naar eigen zeggen twee dagen geleden, bij de beklimming van de Col de l’Iseran, met een hoogte van 2.770 meter het dak van de Tour. ,,Ik had slechte benen en vreesde een groot deel van de dag dat ik het einde van de rit niet zou halen. Na de lunch ging het gelukkig beter. Het was een verschrikkelijke berg om te beklimmen, maar het uitzicht onderweg en op de top maakten veel goed. Ook de Cormet de Roselend, die de profrenners door de slechte weersomstandigheden niet beklommen, is trouwens een plaatje.’’