Ouder echtpaar gewond na botsing op Ambrosiusweg in Hilvarenbeek

VIDEO Vier met uitsterven bedreigde Afrikaanse wilde honden geboren in Beekse Bergen

19 december HILVARENBEEK - In de Beekse Bergen zijn onlangs vier zeldzame Afrikaanse wilde honden geboren. Deze diersoort wordt in het wild met uitsterven bedreigd. De pups werden enkele weken geleden al geboren, maar verbleven in een ondergronds hol.