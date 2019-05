Ouwe bieb van Hilvarenbeek ligt nu echt plat

Alle contracten gemeente Hilvaren­beek opnieuw bekeken na missers in dossier Roodloop

16 mei HILVARENBEEK - Alle contracten die de gemeente Hilvarenbeek in het verleden heeft afgesloten worden opnieuw geïnventariseerd en onder de loep genomen. Daarmee wil de gemeente voorkomen dat het in de toekomst in een onwenselijke onderhandelingspositie terecht komt, zoals tijdens het proces rond sporthal De Roodloop het geval was.