Overval op klaarlichte dag in woning Hilvarenbeek: gewonde vrouw op straat, daders vluchten in auto

Cis d'n Irste nieuwe prins carnaval in het Pezerikken­gat

13 november HILVARENBEEK - Architect Frank Doomen is de nieuwe Prins der Pezerikken. Dat is bekendgemaakt tijdens het traditionele liedjesfeest Drie Mòndjes Vurraf in cultureel centrum Elckerlyc. Als Prins Cis d'n Irste zal Doomen over 109 dagen het carnavalsfeest in Pezerikkengat gaan aanvoeren.