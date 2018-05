Pastoor van Hilvarenbeek plaatst Dodenherdenking in het perspectief van 'ik-zucht'

Al 40 kandidaten voor wethouder­schap in Hilvaren­beek, 'Er valt wat te kiezen'

3 mei HILVARENBEEK - De vacature voor wethouder in Hilvarenbeek is populair. Donderdag hadden zich al 40 kandidaten gemeld voor de drie beschikbare wethoudersposten in de gemeente. Belangstellenden kunnen nog tot dinsdag 8 mei reageren.