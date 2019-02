Pim van Beurden uit Hilvarenbeek is ‘Meest Markante Horecaondernemer van Brabant’

,,Pim van Beurden is echt een markante ondernemer", motiveert Rini Boertjes, voorzitter van KHN Midden- en West-Brabant. ,,Hij ademt vernieuwing, weet personeel aan zich te binden en is enorm maatschappelijk betrokken. In zijn twee horecabedrijven is gastvrijheid dé onderscheidende factor. Pim is dan ook constant bezig om te investeren in zijn medewerkers. Hij is altijd in beweging, kijkt vooruit en speelt in op ontwikkelingen die op hem afkomen. En in deze tijd misschien wel het belangrijkste: Pim zet in op goed werkgeverschap en koestert zijn medewerkers als het kloppend hart van de zaak.”