Politiek wist van drankprobleem voormalig burgemeester Hilvarenbeek: 'Hij had Bacardi in zijn bureaula'

Prins Twan bij de Haaikneuters in Esbeek

28 januari ESBEEK - De 35-jarige Prins Twan (Twan De Kort) is de nieuwe aanvoerder van de Haaikneuters in Esbeek. De gloednieuwe, vrijgezelle prins werd zaterdagavond bekend gemaakt in de gymzaal van Esbeek. In het dagelijksleven is de Esbekenaar softwareconsultent.