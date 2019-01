Prins Celleke is de nieuwe heerser over het Durdauwersgat

Bureau Brabant besteedt aandacht aan misdrijven in Eindhoven, Oisterwijk en Den Bosch

9 januari REGIO - In de aanstaande uitzending van Bureau Brabant, die op maandag 14 januari te zien is, wordt er aandacht besteed aan diverse misdrijven in deze regio. Twee overvallen, gepleegd in Eindhoven en Hilvarenbeek, passeren de revue. Ook een woninginbraak in Oisterwijk en de diefstal van een handtas in Den Bosch komen in de aflevering aan bod.