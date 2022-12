Provincie Antwerpen verwijst vergunning voor Reyrink in Poppel naar de prullenbak

Bronzen beeld van fontein met vijf dolfijnen gestolen uit achtertuin: ‘Heel brutaal wat ze gedaan hebben’

HILVARENBEEK - Een bronzen beeld van een bij een meter van een fontein met vijf dolfijnen is in de nacht van woensdag op donderdag uit een achtertuin gestolen aan de Hakvoortseweg in Hilvarenbeek. ,,Ik vind het heel brutaal wat ze gedaan hebben”, zegt Ron Willemen (40) uit Tilburg. ,,Ze hebben de tijd genomen ook, terwijl iemand binnen lag te slapen.”

4 november