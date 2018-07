Provincie blokkeert via Belgische rechter megastal net over de grens bij Hilvarenbeek

Volgende stap in nieuwe hart van Diessen krijgt vorm

7 juli DIESSEN - Ze krijgen steeds meer vorm, de negen appartementen aan de Kerksingel in het hartje van Diessen. De levensloopbestendige woningen worden gebouwd in opdracht van woonstichting Leystromen, maar de toekomstige bewoners moeten nog even geduld hebben. In oktober of november is de oplevering.