Purrende tijgers en olifanten met pretogen openen kerstkado's in Beekse Bergen

Olifanten, bavianen en chimpansees in Safaripark Beekse Bergen konden op Eerste Kerstdag genieten van door kinderen bereidde groente- en fruittaarten. Een tijgerin en haar welpen kregen hun feestelijke brunch in ingepakte dozen met kerstpapier.

Waar je normaal niet mag komen

,,We vinden het fijn om zowel onze bezoekers als de dieren wat extra’s te bieden tijdens de Kerstdagen”, vertelt manager van het safaripark Rens Willemsen. ,,Voor de kinderen is het super leuk om de verzorgers te mogen helpen met het bereiden van het eten voor de dieren. Dit gebeurt bovendien in de dierenverblijven, plekken waar ze normaal niet kunnen komen.”