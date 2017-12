Ranzige kersthit uit Hilvarenbeek: volgebruikt condoom onder de kerstboom

Gevecht tussen Best Kept Secret en Down the Rabbit Hole heviger dan ooit

13 december HILVARENBEEK - Na Down the Rabbit Hole heeft nu ook Best Kept Secret (BKS) de eerste namen voor het festival in juni bekendgemaakt. The National en LCD Soundsystem op BKS, Queens of the Stone Age en Nick Cave op Rabbit Hole. De strijd om de festivalbezoeker gaat onverminderd voort.