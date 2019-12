Rechter verhindert massale bomenkap Diessen

Deze vrouw ervaart weer geluksmo­ment­jes met haar kinderen dankzij de Quiet

18 december Ze zaten goed verstopt, daar in Hilvarenbeek. Je zag ze nooit op dat verwarmde terras wijntjes drinken met vrienden. In dat chique restaurant, waar je van de prijs van het hoofdgerecht de complete weekboodschappen had kunnen doen. Bij de beste kapper van het dorp voor een nieuwe coupe, of in die hippe modezaak met die stoere jacks.