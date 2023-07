Regenbuien, maar soms ook zon in Hilvarenbeek vandaag

Oppositie Hilvaren­beek doet openings­bod: geen ozb-verhoging, wel snijden in extra ambtenaren

HILVARENBEEK - Nog voordat de gemeenteraad daarover vergadert, vragen VVD en het CDA in Hilvarenbeek om de onroerende zaak belasting (ozb) niet te verhogen komend jaar. Beide fracties doen een tegenvoorstel aan HOI Werkt die de meerderheid in de raad heeft. ,,We willen een hand uitsteken.”