Over de Paranoia Freak Show en aardap­pelsjoe­len; er is nog een veel vreemdere kermis in Tilburg

TILBURG - Een tot cakewalk omgebouwde woonwagen, aardappels sjoelen (Jeu D’n Èèrrepel) of even ‘blijtanken’ met Opbeur95 in een mini-tankstation. Een bonte verzameling kunstenaars heeft theaterkermis LunaLunaLuna opgetrokken in het Wilhelminapark.