Reyrink en Roozen van Hoppe denken na over verhuizing van Haghorst naar Ambrosiusweg

Apothekers in Mid­den-Bra­bant stappen over op de fietskoe­riers van Velomedi

8:45 HILVARENBEEK - Vanaf volgende maand duiken ze ook in Hilvarenbeek op: fietskoeriers met medicijnen in de rugzak. De plaatselijke apotheek gaat er in zee met Velomedi, een Tilburgs bedrijf dat zich als enige in het land specifiek toelegt op bezorging van medicijnen per fiets.