Reyrink in Haghorst neemt groot deel personeel Van Esch over

HAGHORST - Het Haghorstse bedrijf Reyrink is bereid het grootste deel van het personeel van de failliete Van Esch Groep over te nemen. ,,Zo'n 25 mensen hebben te kennen gegeven in principe bij ons in dienst te willen treden”, zegt directeur Ruud Reyrink.

Reyrink was een van de drie ondernemingen met wie de curator sprak over een overnamebod op Van Esch. Dat bedrijf in Berkel-Enschot ging bijna twee weken geleden bankroet.

Reyrink is in de regio een grote speler als onder meer aannemer, bouwstoffenleverancier en loonwerker, en doet verder ook asfalterings- en grondwerk. Van Esch was gespecialiseerd in groenvoorziening en civiele techniek voor gemeenten, bedrijven en particulieren. ,, Dat specialisme past ook in onze scope", zegt de directeur.

De kleine veertig werknemers van Van Esch konden in principe allemaal mee over. Curator Ruud Hermsen: ,,Ze zijn vaak al vele jaren bekend met de projecten die het bedrijf had. Dat is erg overzichtelijk voor de overnamepartner.”