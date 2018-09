Rien Vermaire (1946-2018) nodigde alle Brabanders uit op zijn feest van herkenning

'Historisch cabaret', daaronder vielen zijn dialectvoordrachten te scharen. Hij voerde de rommelpot mee, maar huisslachtingen vormden op zijn feest van herkenning de hoofdmoot. ,,Er zijn nog heel wat mensen die een opengesneden varken op hun netvlies hebben staan", vertelde hij in 2012 het Brabants Dagblad. ,,Ik denk dat ze allemaal terugverlangen naar dat gemeenschapsgevoel uit hun jeugd."

Bloedworst, koaikes, balkenbrij, spek, ham, pootjes, zult, d'n blaos, de rommelpot, de pezerik en kerbenaai voor pastoor: hij schudde er de ene na de andere anekdote over uit zijn mouw.

Slachthuis

Rien Vermaire, in 2012 koninklijk onderscheiden, was geboren en getogen in Oisterwijk. Hij maakte carrière op het slachthuis in de Enschotsestraat in Tilburg en zou voor het werk zijn gezin een aantal jaar meenemen naar Curaçao, waar hij voor zijn verhalen ook al een publiek vond.

Maar het was in Hilvarenbeek dat Vermaire pas echt zijn draai vond, ook als prins carnaval. Hij liet zich in Beek gelden als animator en organisator. Als voorzitter van de heemkundekring maakte hij zich onder andere sterk voor een bank en een pad die de herinnering aan Alida Lion levend houden. Het Joodse meisje had zich tussen haar klasgenootjes in Hilvarenbeek veilig gewaand, om 26 jaar oud vermoord te worden in Auschwitz.

Rommelpotterij