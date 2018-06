Ringstaartmaki ontsnapt uit gloednieuw verblijf in Beekse Bergen en wordt doodgereden

Opnieuw erkenning voor Hilvaren­beek­se aanpak met bezoek aan Europees Parlement

10:43 HILVARENBEEK - De succesvolle samenwerking tussen burgers en overheid in Hilvarenbeek heeft opnieuw erkenning gekregen. Nadat begin juni koning Willem-Alexander al kwam kijken hoe ze dat in Hilvarenbeek doen, mocht dinsdag een delegatie uit de gemeente in Brussel komen vertellen over de Hilvarenbeekse aanpak.