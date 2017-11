Safarirun op de Beekse Bergens is van start

Bevoorrading horeca Hilvarenbeek via Dekanijstraat gaat door

22 november HILVARENBEEK - De bevoorradingsroute voor de horeca aan de Vrijthof in Hilvarenbeek blijft via de Dekanijstraat lopen. Een verzoek van omwonenden om handhavend op te treden is door de gemeente Hilvarenbeek afgewezen. Volgens het college is er namelijk zicht op legalisering van de situatie.