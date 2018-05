Schrijver (58) waagt zich aan opmerkelijke theorie: 'Incident Beekse Bergen is promotiestunt'

Jacht

8:01 Opeens viel het kwartje. Gistermorgen net na elven, op weg naar Den Haag. De autoradio meldde een file op de A58. ‘Een half uur vertraging door recreatieverkeer ter hoogte van Tilburg.’ Even moest ik deze zin tot me door laten dringen. Recreatieverkeer? Bij Tilburg? Wat voor mega-evenement waren we aan het missen? Een of ander happy hemelvaartfeest? Hossen met de heiland in een weiland? Was er een nóg groter en goddelozer waterpistoolgevecht aangekondigd dan afgelopen week op de Heuvel? Of...