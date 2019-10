Scooterrijder slaat en schopt buschauffeur in Hilvarenbeek en wordt snel aangehouden

Wethouder Guus van der Put positief over monumenta­le status voor oorlogs­graf Diessen

30 september DIESSEN - Wethouder Guus van der Put van de gemeente Hilvarenbeek gaat kijken of het graf van de familie Vingerhoets in Diessen een monumentale status kan krijgen. In het graf op het kerkhof naast de Sint Willibrorduskerk rusten het echtpaar Jan en Miet Vingerhoets en hun kinderen Sjaantje en Cornelis. Zij kwamen op 24 september 1944 om het leven bij een granaatinslag.