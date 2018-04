Silvia Bloemsma stapt uit Gemeenschapslijst en gaat in Hilvarenbeek verder als eenmansfractie

"Zoals u weet heeft de Gemeenschapslijst tijdens de verkiezingen een behoorlijk verlies geleden (de Gemeenschapslijst ging van zeven naar vier zetels, red.). Dat is voor mij een duidelijk signaal van de kiezer dat aangeeft dat zij voor de toekomst graag een andere koers en vernieuwing zien. De afgelopen periode is mij helaas gebleken dat de partij en ik zelf verschil van inzicht hebben over de toekomstige lijn. Dat heeft mij doen besluiten per direct het lidmaatschap van de Gemeenschapslijst te doen beëindigen."

De fractievoorzitter van de Gemeenschapslijst Cees van Hoof betreurt het vertrek. "Het is jammer maar we respecteren haar besluit. Het is haar keuze en die is bekend gemaakt in onze algemene ledenvergadering van afgelopen vrijdag." In die vergadering werd overigens unaniem ingestemd met het programma om te komen tot een raadsbrede samenwerking met HOI Werkt, VVD, CDA en de Gemeenschapslijst waaraan de laatste maand is gewerkt. Of aan deze lijst nu ook de eenmansfractie van Bloemsma kan worden toegevoegd, is op dit moment nog een open vraag. Formeel is daarover nog geen contact geweest met mede-initiatiefneemster voor de samenwerking van HOI Werkt Gon Boers: "Het is nu aan Sylvia om contact met ons op te nemen. Wij zijn altijd bereid tot een gesprek."