Stijn (24) ploegt ineens vliegtuigbom omhoog in Hilvarenbeek

HILVARENBEEK - Aan het Groot Loo in Hilvarenbeek kreeg Stijn Bierkens (24) dinsdagmiddag de schrik van zijn leven. Hij was op een perceel aan het ploegen voor boer Jos de Graaff, toen hij met zijn ploeg een vliegtuigbom omhooghaalde.

,,Ik had net de trekker gekeerd en de ploeg weer in de grond gezet, toen ik een harde klap hoorde," vertelt hij met een stem waar de eerste emotie uit weggetrokken is.

Groot en massief

,,De trekker kwam abrupt tot stilstand, waardoor ik tegen het raam aan vloog. Ik heb hem meteen een stukje teruggezet om te kijken wat er was. Ik verwachtte een weidepaal of iets dergelijks. Maar toen ik keek, zag ik een ijzeren pin met koper eronder. Ik zag dat het in zijn geheel een vrij groot massief voorwerp was. Ik heb nog geprobeerd het opzij te duwen, maar het was behoorlijk zwaar. Ik zag meteen dat het foute boel was en heb Jos de Graaff gebeld, die met buurman Jack de Kort langs kwam.”

De Kort weet als geen ander dat er 75 jaar geleden in dit deel van Hilvarenbeek hard gevochten is bij de bevrijding van Hilvarenbeek. In zijn historische boerderij Grutje had hij een aparte afdeling aan deze strijd gewijd, maar ironisch genoeg brandde die collectie enkele weken geleden af bij een brand op de boerderij.

Onschadelijk maken

Carla de Graaff, die aan het Groot Loo een BSO runt, weet enkele uren na de vondst het vervolg te vertellen. ,,Jos en Jack zagen vrijwel meteen dat het om een bom ging en ze hebben direct de hulp ingeroepen van politieman Dré Stuyts. Die was er al snel en heeft vervolgens de EOD ingeschakeld.

Omdat het al later in de middag was, hadden ze onvoldoende tijd om onderzoek te doen of de bom ter plekke onschadelijk kon worden gemaakt," vervolgt ze. ,,Ze hebben hem nu provisorisch toegedekt en morgen (woensdag) kijken ze of ze hem onschadelijk kunnen maken. Als dat niet kan, wordt hij vervoerd of ter plekke tot ontploffing gebracht. Als dat gebeurt, verwachten ze een kuil tot wel vijf meter diep."

Carla is blij dat de kinderen, op zo'n 500 meter van de vindplek, niets meegekregen hebben van de commotie. ,,We hopen nog wel deze week de mais op het perceel te kunnen zaaien," zegt ze.