Straf voor filmers Beekse Bergen? Geen sprake van: OM doet niets met oproep hoogleraar

HILVARENBEEK – Justitie gaat de filmers van het incident met de jachtluipaarden in safaripark Beekse Bergen niet strafrechtelijk vervolgen. ,,We hebben de beelden bestudeerd en gekeken naar eventuele strafbare feiten, maar we hebben ze niet kunnen vinden”, laat een woordvoerder aan het Brabants Dagblad weten.

Het filmpje dat begin mei op YouTube verscheen en bijna zeven miljoen keer is bekeken, leidde wereldwijd tot veel verontwaardiging. Dat was vooral vanwege de Franse toeristen, die met hun kindje uit hun auto stapten in de buurt van de jachtluipaarden. Die verontwaardiging was er in mindere mate ook voor de filmers. Want waarom deden zij niks?

'Juridisch niets verkeerd'

Nico van Eijk, hoogleraar Mediarecht, ging daarin nog een stap verder. In een opiniestuk opperde hij dat een officier van justitie grondig onderzoek moest doen naar het optreden van de filmers. Door niets te doen overtraden zij volgens de hoogleraar de wet.

Als de Franse toeristen iets was overkomen, hadden de filmers een boete of celstraf kunnen krijgen, zegt Van Eijk op basis van artikel 450 van het Wetboek van Strafrecht.

Reactie OM

,,Als dit. Als dat.” Het OM ziet er het nut niet van in om een reactie te geven op alternatieve scenario’s. ,,Iedereen heeft een mening over wat er op het filmpje te zien is, maar daar blijven wij ver van”, vertelt de woordvoerder.

,,Eén ding staat in elk geval vast: de filmers hebben juridisch niets verkeerd gedaan. Als er nu een kind op hun motorkap had gelegen was het misschien een ander verhaal geweest, maar dat is hier niet aan de orde.”

Bewustwording

Van Eijk is tevreden dat het OM 'in elk geval de moeite heeft genomen' om de beelden te bestuderen. ,,Het belangrijkste van mijn betoog is een stukje bewustwording. Men moet beseffen dat het filmen van gevaarlijke situaties nooit boven het helpen van anderen mag gaan. Je hebt als burger een zorgplicht om geen onnodige schade te veroorzaken en om mensen die in nood zijn te helpen.”

Het OM wil geen standpunt innemen over het optreden van Robin de Graaf en zijn ouders, maar zegt wel blij te zijn dat de beelden zo veel bekeken zijn. ,,Iedereen heeft nu kunnen zien wat het effect is als je tussen de jachtluipaarden gaat zitten picknicken. Aan de preventieve werking van het filmpje hechten wij veel waarde.”

Negatieve reacties

Het opiniestuk van Van Eijk zorgde voor een stortvloed aan negatieve reacties. Onder wie van Emiel Gemmeke, specialist tuchtrecht advocatuur. Hij vindt dat de hoogleraar in het vervolg zijn uitspraken aan juridische gronden moet toetsen.

,,Gewoon even dat wetboekje openen en zoeken op enkele termen. Er is hier niemand omgekomen, dat is een belangrijk feit”, schrijft Gemmeke in een open brief. Volgens de deskundige is het gedrag van Robin en zijn ouders zelfs makkelijk te verklaren.

,,De psychologie leert ons dat mensen probleem vermijdend zijn en onderdeel daarvan is gekke dingen doen als filmen. Tijdens dat filmen worden andere zaken weggedrukt. Het is een valse beschuldiging van de hoogleraar dat de filmer uit was op geld. De professor die in de media deze onzin plaatst is uit op aandacht.”

Taboe